مايا دياب تغادر الجونة بعد مشاركتها في افتتاح المهرجان: قلبي مع لبنان

غادرت الفنانة اللبنانية مايا دياب مدينة الجونة، أمس الجمعة، بعد حضورها حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وقالت مايا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها حرصت على حضور حفل الافتتاح ولكن قلبها كان مع لبنان وما تشهده حاليا من أحداث، مضيفة أنها تسعد دوما بمشاركتها في مهرجان الجونة، وتمنت لإدارته كل التوفيق والنجاح خلال الدورة الخامسة.

مايا دياب تخطف الأنظار في مهرجان الجونة بإطلالة غريبة

وخطفت مايا دياب الأنظار، خلال حفل الافتتاح الذي انطلق مساء الخميس، بارتدائها فستانا أحمر اللون وقبعة كبيرة الحجم، وحرص عدد من النجوم على التقاط صور بصحبتها بطريقة كوميدية، من بينهم دينا الشربيني وحسن أبوالروس.

وتصدر مهرجان الجونة السينمائي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وذلك على إثر حفل افتتاح الدورة الخامسة للمهرجان، خلال الساعات الماضية، بسبب بعض الإطلالات التي وصفها الجمهور بـ«الغريبة»، لعدد من النجوم أبرزهم الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي ارتدت فستانًا وقبعة كبيرة باللون الأحمر، والفنان حسن أبو الروس، الذي ارتدى «بدلة» تحمل مجموعة كبيرة من الألوان المتداخلة.

تكريم أحمد السقا بجائزة الإبداع

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تكريم الفنان أحمد السقا، بجائزة الإبداع، التي سلمتها له الفنانة هند صبري، بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، منة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، شريف منير، آسر ياسين، وأصدقاء السقا المقربين بالوسط الفني.

وقدمت حفل الافتتاح المذيعة ناردين فرج، وأحيا الحفل الفنان محمد رمضان بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، وتقديم أغنية «جو البنات»، التي تم طرحها عبر المنصات السمعية والمتاجر الإلكترونية، على أن يتم طرح الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.