«اتصالات النواب» تزف بشرى لمستخدمي الإنترنت والمحمول: تقوية الشبكات في هذه المناطق

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة تضع ملف تشجيع الاستثمار والمبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على رأس أجندة عملها في دور الانعقاد الحالي.

وقال بدوي في خاصة تصريحات لـ«الوطن»، إن مصر تشهد ثورة تكنولوجية في السنوات الأخيرة، وهناك جدية في فتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات لدعم الصادرات في هذا المجال.

تقوية شبكات المحمول في بعض المناطق

وزف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين خاصة القاطنين في المدن والأحياء البعيدة التي تعاني من ضعف في شبكات المحمول، والإنترنت، مؤكدًا أنّ اللجنة في متابعة مستمرة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف تقوية شبكات الاتصالات للمدن والقرى التي تعاني ضعف في شبكات المحمول.

وكشف بدوي، أنَ اللجنة حرصت بالفعل في الفترة الماضية على تقوية الشبكات في بعض المناطق بالمدن والقرى المصرية، والعمل مستمر للقصاء على أية مشكلات تواجه المواطنين.

شكاوى المواطنين في الاتصالات

وأشار بدوي، إلى أن اللجنة ستخصص جانبًا من اجتماعاتها للتعرف على الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، والاستماع إلى أية ملاحظات أو شكاوى بغرض التوسع في هذا النشاط خلال المرحلة المقبلة.

وانتهت لجنة الاتصالات في اجتماعاتها التي عقدت الأسبوع الجاري من الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقرير بشأنه لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ووضع ضوابط لتقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.