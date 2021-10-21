احتفالات في الهند بعد الوصول إلى مليار جرعة تطعيم من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أنها أصبحت ثاني دول العالم بعد الصين، تتخطى بها عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا التي تلقاها مليار مواطن هندي اليوم، ويأتي ذلك بعد مرور 6 أشهر من ارتفاع هائل في عدد الإصابات، الذي تسبب في إثارة المخاوف من انهيار النظام الصحي بالهند، وفقا لوكالة فرانس برس الفرنسية.

وصول الهند إلى مليار جرعة تطعيم بمثابة يوم تاريخي

وصرحت وزارة الصحة الهندية، عبر حسابها على موقع تويتر، أن وصول الهند الى مليار جرعة تطعيم، اليوم الخميس، بمثابة انجاز تاريخى، و افادت إن حوالي ثلاثة أرباع مواطني الهند الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار شخص تلقوا جرعة واحدة، ونحو 30% منهم تلقوا اللقاح بالكامل، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

احتفال الهند بعد تطعيم مليار مواطن

وأعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم، احتفال البلاد بهذا الإنجاز التاريخي، كما صرحت وزارة الصحة بإقامة برامج موسيقية وعروض راقصة واحتفالات على مستوى البلاد، كما وضعت إعلانات في محطات القطارات والمطارات أضيئت المباني بألوان العلم الهندي.

حملة تطعيم ضد فيروس كورونا

وفي سياق متصل، أطلقت السلطات الهندية، في يناير الماضى، أكبر حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وحسب بيانات وزارة الصحة، تم تسجيل 452811 حالة وفاة الهند إثر إصابتهم بـ كورونا، حيث تعتبر الهند ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وكانت الهند قد شهدت ذروة كبيرة في تفشي فيروس كورونا خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، كما سجلت ما يزيد عن 400 ألف إصابة و4 آلاف حالة وفاة يوميا، وكانت قد واجهت المستشفيات ومحارق الجثث وضعا سيئا يفوق طاقتهما.