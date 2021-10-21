الصحة العالمية: لا علاقة بين سرعة انتشار فيروس كورونا ودرجة الحرارة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك العديد من الشائعات التي تنتشر حول وجود علاقة طردية بين فيروس كورونا وانخفاض درجات حرارة، بعض المؤشرات تشير إلى أنه كلما ارتفعت درجة الحراة قل انتشار الفيروس وتم تحجيمه، وكلما انخفضت درجات الحرارة زاد من سرعة الانتشار، موضحا أن هذه مجرد اجتهادات من قبل بعض الأشخاص وليس لها قاعدة علمية قوية توضح حقيقة هذه النظريات.

المنظري: لا يوجد دليل على سرعة انتشار فيروس كورونا في الشتاء

وأضاف المنظري لـ«الوطن» أن الطريقة العلمية الوحيدة للتفادي انتشار الفيروسات سواء في درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة تكمن في التزام الأشخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة التي وضعته منظمة الصحة العالمية للأشخاص في مختلف الدول حول العالم، وتتمثل هذه الإجراءات في «ارتداء الكمامة بصورة شبه دائمة في أماكن العمل والدراسة والتجمعات، غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة20ثانية، التباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل، وأخذ اللقاح المتوافر بالدول».

ارتفاع معدل إصابات كورونا في الصيف

وتابع المنظري، أن فصل الصيف شهد ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته المنطقة، ويرجع سبب ذلك لعودة رحلات الطيران بين الدول، وإقامة الحفلات المكتظة بالأشخاص، وةعدم التزام الأشخاص بكافة الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا في معدل الإصابات رغم انخفاض درجات الحرارة وذلك بسبب تطعيم أعداد كبيرة من الأشخاص باللقاح، وكذلك بالإضافة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

اللقاحات فاعلة ولكن لا تقي من الإصابة بفيروس كورونا

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن جميع اللقاحات التي توفرها منظمة الصحة العالمية لدول المنطقة، ذات فعالية عالية ومتفاوتة من لقاح لأخر ولكن جميعها تعمل على تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن اللقاح لا يقي تماما من فيروس كورونا ولكن يقلل من فرص الإصابة بكورونا.