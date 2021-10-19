جددت وزارة الصحة والسكان، دعوتها للمواطنين بحجز لقاح كورونا، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي، كما أوضحت الوزارة في تقرير رسمي لها، أنّ تسجيل لقاح كورونا في مصر وزارة الصحة 2021 يكون من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها فقط، وحذّرت وزارة الصحة والسكان، أي منشأة تروّج لتطعيم المواطنين، بأنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

تسجيل لقاح كورونا في مصر وزارة الصحة 2021

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر وزارة الصحة 2021 وجاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا.

- اختيار الفئة المستهدفة للتطعيم.

- إدخال البيانات المطلوبة للشخص الراغب في تلقي اللقاح، والتي تتضمن: الاسم الرباعي، الرقم القومي، والهاتف المحمول.

- ترسل الوزارة رسالة بها 4 أرقام للتحقق على رقم الهاتف الذي سجله صاحب الطلب.

-استكمال إدخال البيانات، وتتمثل في: تحميل الصورة الشخصية، ذكر التاريخ المرضي إن وجد، اختيار مكان التطعيم، واختيار المحافظة الراغب فيها.

- الموافقة على شروط تلقي لقاح كورونا.

- ترسل وزرة الصحة والسكان، رسالة للراغب في تلقي اللقاح، مدونا بها رقم طلب التسجيل.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، مؤكدة أنّ جميعها فعالة ولا داعٍ للقلق منها، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، أكدت الوزارة أنّها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار في موضع التطعيم، والحكة، والتنميل، والصداع، وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة إلى أنّ جميع الأعراض تزول من تلقاء نفسها.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تتمثل في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، وعدم التقبيل أثناء اللقاء، والاكتفاء بالترحيب بالأيدي فقط.