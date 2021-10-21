دهس عجوز أسفل عجلات ميكروباص بالمحلة الكبرى

شهد موقف الزراعة بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، مصرع مُسن دهسا أسفل عجلات «ميكروباص»، بنطاق الطريق الدائري «المحلة - المنصورة»، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

تفاصيل دهس عجوز أسفل ميكروباص بشوارع المحلة

وأصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، توجيهاته إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بأهمية إنهاء إجراءات دفن الضحية وتسليم جثمانه إلى ذويه عقب عرضه على الطب الشرعي.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، بورود إشارة بشرطة النجدة من مستشفى المحلة العام بوصول المدعو «محمود.ا.ع»، 68 سنة ومقيم بمدينة المحلة، جثة هامدة، إدعاء حادث سير، بنطاق موقف الزراعة بالطريق الدائري .

النيابة العامة تأمر بتشريح جثمان وجهود أمنية لضبط سائق

انتقل العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وعدد من ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة لمتابعة تطورات الحادث وتكثف الأجهزه الأمنية جهودها لضبط المتهم.

وكشفت التحريات الأمنية أن سبب الحادث سيارة ميكروباص صدمت شخص في العقد السابع من العمر أثناء عبوره الطريق الدائري أمام موقف الزراعة بالمحلة وأدى الحادث لوفاة المواطن في الحال وتم التحفظ على السيارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بتشريح الجثة ثم التصريح بالدفن.