المحامي العام يصرح بدفن جثة عجوز صدمته سيارة ملاكي بأحد شوارع المحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته لرئيس نيابة أول المحلة، بإنهاء إجراءات دفن جثة رجل عجوز عثر على جثمانه بالطريق العام بنطاق منطقة أبوشاهين التابعة لحي أول المحلة .

النيابة العامة تنهي إجراءات تصريح دفن جثة رجل عجوز

وكان رجل مسن لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكى حال سيره بأحد شوارع منطقة أبوشاهين التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.

تفاصيل دهس عجوز من سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أشرف المعداوي، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمصرع رجل مسن فى الستينات من عمره، نتيجة اصطدام سيارة ملاكى به حال سيره بالطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوة من مباحث قسم أول، إلى مكان الحادث، ولم يتعرف على هوية الرجل المسن ولا توجد معه أى أوراق إثبات شخصية.

جهود أمنية تنجح في ضبط سائق السيارة المتهم عقب دهسه عجوزا

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة، إصابة المسن بنزيف داخلي أودى بحياته فى الحال.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى. وإعداد تقرير حول أسباب وفاته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط السائق المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.