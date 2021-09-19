بريد الوطن .. رخِّص «التكاتك» في شوارع المحلة يا محافظ الغربية

نعانى نحن سكان مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية من عشوائية التكاتك، التى تتسبب فى التكدس المرورى فى المدينة، وقضت نهائياً على سيارات الأجرة، واحتلت شارع البحر أحد شوارع المدينة الرئيسية، كما تتسبب هذه التكاتك فى كثير من الحوادث، نتيجة قيادة الأطفال والسرعة الجنونية، ولا تحمل لوحات معدنية، وتتسبب فى تعطيل حركة المرور والزحام الشديد، نناشد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، ترخيص «التكاتك» ووضع خط سير لها غير الشوارع الرئيسية لتسيير الحركة المرورية، خاصة فى وقت الصباح الذى يبلغ فيه الازدحام المرورى ذروته.

مصطفى عبدالغنى - المحله الكبرى

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