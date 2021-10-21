إقبال على انتخابات مجلس إدارة مركز شباب استاد بورسعيد

شهدت انتخابات مجلس إدارة مركز شباب إستاد بورسعيد، اليوم إقبالا كبيرا على التصويت في بداية اليوم، خاصة من كبار السن والسيدات وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وقال عادل عمر مدير مركز شباب الإستاد إن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي وإجمالى من يحق لهم التصويت من الجمعية العمومية 3087 صوتا.

وأوضح إنه ترشح لمقعد رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد عبد الرحمن بصلة ومحمد الألفي، كما ترشح لمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة 5 مرشحين، هم «السيد الشافعي وعبد الله أبو بكر ,وعلى عاطف البيومي ومحمد التابعي قوطة ومحمد الصباغ»، كما ترشح على منصب أمين الصندوق مرشحان وهما «خالد تمام وهاني عبد الهادي».

بينما ترشح لمقاعد العضوية تحت سن 35 سنة 10 مرشحين سيتم إختيار 5 أعضاء من بينهم، وأوضح مدير مركز شباب الإستاد أن موعد الإنتخابات بدأ فى التاسعة من صباح اليوم وينتهي فى السابعة مساءا.

شروط التصويت

واستعرض عادل عمر شروط التصويت في انتخابات مركز شباب الإستاد وهي ضرورة إحضار الناخبين كارنيه عضوية المركز وبطاقة الرقم القومي لإكمال عملية التصويت، كما أكد أن الدخول قاصر على الأعضاء الذين لهم حق التصويت فقط، وأشار إلى أن من يحق لهم التصويت 15875عضوا.

وأكد إنه طبقا للائحة سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 25 جنيها لمن لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتم تحصيلها مع التجديد السنوي لإشتراك العضو.