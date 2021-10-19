تباين الآراء حول تقديم موعد انتخابات البرلمان اللبناني

أصدر مجلس النواب اللبناني قرارًا خلال جلسته التشريعية المنعقدة اليوم الثلاثاء، ينص على تحديد تاريخ 27 مارس المقبل 2022 لإجراء انتخابات البرلمان اللبناني، وذلك وفقًا لما ورد في «سكاي نيوز عربية».

إجراء الانتخابات البرلمان اللبناني 27 مارس المقبل

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال الجلسة التي بدأت قرابة الساعة الـ11 صباحًا، برئاسة نبيه بري، والتي استهلت بجلسة انتخاب مكتب المجلس، إنّ انتخابات البرلمان اللبناني يجرى إجرائها في 27 مارس المقبل بدلا من 8 مايو، مشيراً إلى أنّ هناك لقاء سيجمعه بوزير الداخلية في حكومته لدراسة ذلك الموضوع.

اعتراض على تقديم موعد الانتخابات ورئيس المجلس يؤكد على اتخاذ القرار

وعقب التصديق على قرار الانتخابات البرلمانية اعترض رئيس التيار الوطني الحر، الوزير السابق جبران باسيل على قرار البرلمان، مبررًا ذلك بالتداعيات التي سينطوي عليه والتي ينصّ عليها القانون، بالإضافة إلى أنّ الظروف المناخية في شهر مارس لن تكون ملائمة لإجراء الانتخابات، الأمر الذي لم يهتم به رئيس البرلمان نبيه بري، والذي جاء رده بأن القرار قد اتُخِذ.

توتر في الشارع اللبناني وسقوط ضحايا وعدد من الإصابات

يذكر أنّ القرارالذي جرى اتخاذه من قبل مجلس النواب اللبناني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترًا حادًا، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت يوم الخميس الماضي عقب مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات بعد الاعتداء على تظاهرة، دعا إليها حزب الله اللبناني وحركة أمل ضد إجراءات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وكانت منطقة عكار شمال لبنان قد شهدت اليوم اشتباكات بين عائلتين أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بعد خصومة ثأرية قديمة بين عائلتي «الطرطوسي» و«السيد»، وانتشر الجيش اللبناني في البلدة للسيطرة على الأوضاع المشتعلة من ساعات الصباح الأولى.