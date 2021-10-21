وفاة ملهمة المرأة البدوية بمطروح.. علمتهن الحرف اليدوية

رحلت سليلة قبائل مطروح «عطيات عبداللطيف عبدالغفار أبوحليقة»، من قبيلة أبوخشيم، وهي سيدة بدوية رائدة من طراز فريد تنتمي لقبائل مطروح المقيمة بمركز ومدينة النجيلة وتبلغ من العمر حوالي 72 عاما، بعد رحلة كفاح في الحياة كانت ملهمة للسيدات والفتيات علمتهن العادات والتقاليد البدوية الأصيلة، والصناعات اليدوية الحرفية القديمة من صناعة السجاد والكليم والحوايا والملابس البدوية من الأصواف الطبيعية الفاخرة التي تتزين بها مطروح ومراكزها والقرى والنجوع التابعة لها.

حزن شديد على وفاة ملهمة السيدات في النجيلة

ويشهد مركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح حزن شديد بعد إعلان وفاة ملهمة سيدات وفتيات النجيلة والمرأة بشكل عام في مطروح، وتمثل لهم القدوة الحسنة في تعاليم الأخلاق الحميدة، والعادات والتقاليد من إحترام الكبير والصغير وتوقير كبار النجع والالتزام وحسن الخلق، وتعليمهن تدبير أمور المنزل وفنون الطهي ومساعدة الرجال في الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية وكيف تكون المرأة من قبائل مطروح منتجة وإيجابية تحرص على تعليم أبنائها في المدارس، وتغرس فيهم الوطنية والولاء والانتماء للدولة.

نعي لقبيلة عميرة من كبار قبائل مطروح

وتقدم النائب صالح سلطان أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح ونواب الحزب وهيئة مكتبة وأعضاء الحزب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بخالص العزاء والمواساة فى وفاة والدة فتحى بوعبيسى العميرى، للفقيدة الرحمة والمغفرة ولأسرتها وذويها الصبر والسلوان وان يجعل دارها ومستقرها جنات النعيم.

ومن المقرر أن يصلى عليها وتشيع جنازتها وتدفن في مقابر مدينة النجيلة، 75 كم غرب مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، بعد الإنتهاء من إجراءات التصريح بالدفن.