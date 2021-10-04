رحيل «معمرة الصحراء» في مطروح عن عمر 106 سنوات

رحلت عن محافظة مطروح «معمرة الصحراء الغربية»، الحاجة «عازة عبد الرازق موسى»، عن عمر يناهز 106 سنوات، وهي والدة الراحلين «هلال معتوق بوغزي المغواري»، و«فايد معتوق المغواري»، وجدة العمدة «هاني هلال المغواري»، و«مساعد هلال»، وأدى أهالي «سيدي عبد الرحمن»، صلاة الجنازة عليها، اليوم الاثنين، في مسجد «الحاج هلال المغواري»، أمام قرية الدبلوماسيين في الساحل الشمالي، وشيع أبناء قبائل مطروح معمرة الصحراء الراحلة، وجرى دفنها بالمدافن في سيدي عبدالرحمن، وسط حضور ومشاركة من أهالي القرى والمدن المجاورة.

عزاء معمرة الصحراء في مطروح

واكتفى أهل معمرة مطروح، «عازة عبد الرازق موسى»، بتلقي العزاء تليفونياً، في ظل استمرار جائحة كورونا، وعدم تكبد المعزيين عناء ومشقة السفر، والاكتفاء بالاتصال، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامة الجميع.

معمرة مطروح رمز للمرأة البدوية في الكفاح

وساهمت معمرة مطروح في تعليم العديد من الأجيال من الفتيات والسيدات على مدار عدة عقود، وتدريبهن على الحرف اليدوية، ومنها صناعة السجاد والحوايا والخيام، وغزل الصوف الطبيعي، الذي يتم قصه من قطعان الأغنام البرقي، التى تشتهر بها محافظة مطروح، حيث يجري تجميعه وتنظيفه وغزله، وتقوم عليه العديد من الصناعات اليدوية التراثية المعروفة بها مطروح.

كما كان للمعمرة الراحلة دور في تعليم أعداد كبيرة من أبناء القبائل البدوية العادات والتقاليد والتراث البدوي، الذي تتميز به قبائل مطروح، لتسهم في الحفاظ على التراث وحمايته من الاندثار، بالإضافة إلى تعليمهن الأكلات البدوية والفنون، وعادات توقير الكبير وإكرام الضيف، وحسن تربية وتعليم الأطفال، وتخريج نشء يهتم بأمور الصحراء ويحافظ على هويتها، حتى أصبحت رمزاً من رموز المرأة البدوية في محافظة مطروح.