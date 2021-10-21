تعرف على أرخص 5 أماكن ممكن تسافرهم في «الويك إند»

ينتظر الكثير من محبي السفر الإجازات الرسمية التي يتم إعطاءها لموظفي الدولة، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص، حتى يستطيعون السفر لقضاء عطلة يستطيعون فيها الاسترخاء، ووفقا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تأتي بمنتصف الأسبوع، ليتم جمعها مع الإجازة الأسبوعية، لذلك يستمتع الموظفين بأجازة المولد النبوي الشريف اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أرخص 5 أماكن يمكن السفر لهم للاستمتاع بإجازة الـ 3 أيام، كالتالي:

الإسكندرية

تعد محافظة الإسكندرية من أكثر الأماكن التي يحرص محبي السفر للذهاب إليها لقضاء عطلة أسبوعية مناسبة، نظرًا لكونها الأقرب للقاهرة، إذ تمكن محبي الجلوس على البحر بتوفير الجو المناسب لهم، والاستمتاع بتلك الإجازة بأقل تكلفة ممكنة، فمن الممكن أن يقوم المسافر بالذهاب والعودة في نفس اليوم، ومن الممكن له أن يقوم باستئجار شقة لمدة يوم أو يومين بسعر مناسب له.

العين السخنة

تعتبر العين السخنة من الأماكن التي تتميز بإمكانية الذهاب والعودة في اليوم نفسه، إذ لها طابع هادئ وخاص، يستطيع محبي الهدوء الاستمتاع بالجلوس على الشاطئ الخاص بها للاستجمام، كما أنها تتميز بكون رحلاتها رخيصة الثمن، لا تكلف المسافر كثيرًا، نظرًا لقربها من القاهرة أيضا، كما أن أسعار استأجر الشقق السكنية بها ليست باهظة الثمن.

سيوة

لم تكن سيوة مجرد مكان يمكن الاستمتاع به في العطلة الأسبوعية، فهي تعد بمثابة انعزال تام عن العالم الخارجي، إذ أنها خالية من جميع وسائل التكنولوجيا التي أقحمت عالمنا، ويشعر المسافر إلى سيوة بالاستجمام الشديد، إذ تتمتع بمناظر طبيعية وخلابة، وتحتوي على بحيرات كثيرة منها ما يعالج الكثير من الأمراض، ويمكن السفر إلى سيوة للاستمتاع بالعطلة الأسبوعية، والجلوس لمدة يومين على الأقل بتكلفة زهيدة أيضًا.

مرسى مطروح

بالرغم من كونها تجعل المسافر إليها يقطع أميال كثيرة للوصول إليها، إلا أنها تعد وجهه سياحية مناسبة للعطلة الأسبوعية، تساعد محبي الهدوء على الاستمتاع بأجوائها البعيدة عن الازدحام، كما أن الأسعار بها مقارنة بالأماكن المماثلة لها لم تكن مرتفعة، فيمكن الإقامة بها لمدة يومين للاستمتاع بشواطئها مثل شاطئ الغرام وحمام كليوباترا وعجيبة بتكلفة زهيدة أيضًا.

وادي الريان بالفيوم

تعد منطقة وادي الريان بالفيوم من أكثر المناطق التي يتم تنظيم رحلات سياحية لها، إذ أن طبيعتها الخلابة بما تحتوي عليه من شلالات مياه، تجعل محبي السفر يلجون لها في العطلات الأسبوعية للاستمتاع بها، كما أن رحلاتها جميعها تكون أسعارها زهيدة مقارنة بغيرها من الأماكن.