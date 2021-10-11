سقوط نصاب يحتال على راغبي السفر لاستكمال دراستهم بالخارج

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم، القبض على شخص، بتهمة إنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي «شركة بدون ترخيص»، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

استقطاب الضحايا

وبدأت الواقعة بإعلان المتهم من خلال شبكة الإنترنت، أن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية «خلافاً للحقيقة»، بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وبورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، وتقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة، وضبط المتهم المشار إليه.

تفتيش مقر الشركة

وبتفتيش المقر عُثر على عدد من جوازات السفر الخاصة بالضحايا، اكلاشيه باسم الشركة، كمية من عقود إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية، دفاتر إيصالات استلام النقدية تفيد بتلقيه مبالغ مالية من ضحاياه، مجموعة من صور مستندات راغبي السفر، مبلغ مالي، جهازي كمبيوتر، وبفحصهما تبين احتواؤهما على مواقع إلكترونية باسم الأكاديمية والإعلان عنها بكونها الوكيل الحصري للعديد من الجامعات الدولية.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي.