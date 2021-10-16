تعرف على إجراءات السفر إلى السعودية بعد فتح الطيران

بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا، خاصة بعد إعلان وزارة الخارجية السعودية، تدشين تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين من خلال الهواتف الذكية، وذلك في إطار سعي حكومة المملكة الدائم والمستمر للتسهيل على الحجاج والمعتمرين؛ يبحث كثيرون عن إجراءات السفر إلى السعودية بعد فتح الطيران.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، إجراءات السفر الي السعودية بعد فتح الطيران، وذلك وفقًا لوزارة الخارجة بالمملكة، في السطور التالية..

إجراءات السفر إلى السعودية بعد فتح الطيران

وبحسب البيان، فإن الموافقة على عودة المقيمين للمملكة مرهونة بحصول المتقدم على لقاح من اللقاحات المعتمدة في المملكة ثم اتباع الآتي:

- يقدم المسافر إلى المملكة، مسحة (pcr) قبل دخول المملكة بـ 72 ساعة كحد أقصى.

- تطبق على القادمين إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام.

- يقوم القادم بإجراء فحصين للكشف عن الإصابة بجائحة كورونا، الأولي خلال 24 ساعة من الوصول، والثانية في اليوم الخامس كما يجب على القادم الالتزام بأوقات فحص كورونا بناءً على ما يظهر له في تطبيق «توكلنا».

- تنتهي مدة الحجر المؤسسي بعد ظهور نتيجة التحاليل «السلبية».

- يحصل القادم إلى المملكة على جرعة منشطة، من اللقاح الذي حصل عليه سابقًا.

- يجب على القادمين التسجيل في منصة «قدوم» قبل الوصول للمملكة العربية السعودية.

حالات الحصول على تصاريح للسفر إلى السعودية

أعلنت الجوازات السعودية عن إتاحة طلب تصاريح السفر للحالات التي تشمل الآتي:

- الإقامة الدائمة في الخارج.

- حالة وفاة قريب.

- مواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج.

- للمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجاً في الخارج.

خطوات الحصول على تصاريح من منصة «أبشر»

ويمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة، اتباع التالي:

- الدخول عبر منصة «أبشر» الإلكترونية.

- اختيار «خدماتي»

- اختيار «الجوازات» والضغط على «تواصل»

- اختيار قسم «تصاريح السفر الاستثنائية»

- اختيار الخدمة الرئيسة «تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيًا»

- اختيار من الخدمة الفرعية إحدى الحالات المحددة، وفق الشروط الموضحة في الموقع.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الرسمية، أن تخفيف القيود الوبائية يأتي نظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الإصابات الجديدة ويقضي بإلغاء الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.