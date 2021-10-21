انهيار جزئي لمنزل بأسيوط والبحث عن مفقود تحت الأنقاض

شهدت مدينة أبنوب في أسيوط، إنهيار جزئى لمنزل بشارع الصفصافة خلف المعهد الديني، اليوم، وانتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث وتمكنت من انتشال سكان المنزل من تحت الأنقاض وتباشر عملية البحث عن مفقود.

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من منزل بشارع الصفصافة خلف المعهد الدينى بنين، دائرة المركز ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

استخراج معظم أفراد المنزل من تحت الأنقاض

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف وتم استخراج جميع أفراد المنزل من تحت الأنقاض، ما عدا حالة جارى البحث عنها تحت الانقاض بمعرفة الحماية.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها في البحث عن الشخص الأخير من أهالى المنزل وانتشاله من تحت الأنقاض، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية للعرض على النيابة.