«مكافحة الإدمان» يواصل حملاته التوعوية بكفر الشيخ: أنت أقوى من المخدرات

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في كفر الشيخ برئاسة سلام العربي، حملاته التوعوية بالقرى والمدارس والجامعات، وذلك للتوعية بمخاطر الإدمان و أضرار التدخين على الصحة والمجتمع، حيث قام أعضاء فريق الصندوق من المتطوعين بزيارة عدد من كليات جامعة كفر الشيخ، للتوعية بالمخاطر، حيث يستخدمون لوحات وصور للاعب الكرة العالمي الكابتن محمد صلاح، ضمن حملة «انت أقوى من المخدرات»، ويقوم المتطوعون بتوزيع مطويات إرشادية للطلاب بجانب اللقاءات للتوعية من مخاطر الإدمان والمخدرات.

وينظم أعضاء الصندوق حملات توعوية بالقرى ضمن حملة «أنت أقوي من المخدرات»، والتي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب والأهالي، والتعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان في مواجهة تلك المشكلة وتقديم العلاج المناسب، فضلا عن نشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة، بأنواعها .

متطوعو الصندوق يطبقون الإجراءات الاحترازية

ويحرص المتطوعون من أعضاء صندوق مكافحة الإدمان على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال حملاتهم التوعوية، كما يقومون بالتوعوية داخل القرى والمنازل والهيئات الحكومية أيضا، حيث يرتدون التيشيرتات المطبوع عليها اسم الصندوق واسم الحملة بجانب رقم الخط الساخن للإبلاغ عن الإدمان وهو 16023، بهدف توعية الأهالي ومساعدتهم على الإبلاغ حال وجود مدمنين لديهم.

استهداف أماكن التجمعات للتوعية بمخاطر الإدمان

ويجوب المتطوعون مراكز الشباب في القرى ويستهدفون التجمعات إن وجدت بالإضافة إلى الأسواق ومواقف السيارات تزامنا مع الزحام من قبل الطلاب وإقبالهم على استقلال المواصلات، وخاصة طلاب الثانوي والجامعة، بهدف توعيتهم بمخاطر الإدمان ومناشدتهم الإبلاغ حال تعرفهم على مدمنين للمساهمة في تقديم العلاج لهم.