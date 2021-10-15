«التضامن»: الحشيش أكثر أنواع المخدرات تعاطيا.. والترامادول من أسباب حوادث الطرق

قال الدكتور أحمد الكتامي، مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحشيش أكثر أنواع المخدرات التي يطلب المتعاطين التعافي منها، وهو ما ينفي التصور الموجود بأن الحشيش لا يسبب الإدمان، موضحًا أن الحشيش يؤثر على كيمياء المخ ويجعل المتعاطي متبلدا ولا قدرة لديه على الحركة أو العمل.

الترامادول من أهم أسباب حوادث الطرق

وشدد الكتامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة dmc، على أهمية تجنب تناول التراماداول لأنه يساعد على استمرار العمل لفترات طويلة، موضحًا: «لو رجعنا كل فترة وشفنا نسبة الحوادث على الطرق، ولما بنحلل للسائقين نكتشف أنهم يتعاطون الترامادول، لأن الترامادول يفقد المتعاطي الإحساس بالوقت أو الزمن».

مكافحة المخدرات

وتابع مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحشيش أكثر أنواع المخدرات تعاطيا وتداولا، لكن تعاطي الترامادول قل خلال الفترة الماضية بسبب جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والضبطيات: «أسعاره بقت عالية في السوق لأنه مبقاش موجود زي الأول».

بعض الأدوية تسبب الإدمان

وأشار إلى أن بعض الأدوية عندما يساء استخدامها تؤدي إلى الإدمان مثل الترامادول الذي يعتبر دواء مسكنا للألم، لافتًا إلى أن التعافي من الإدمان يختلف وفقا لعدة عوامل مثل طريقة التعاطي مثل الحقن والأنف والفم، وأكد على أن الحقن وسيلة خطيرة للغاية للتعاطي بسبب مشاركتها بين أكثر من شخص.