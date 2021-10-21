الأمم المتحدة: نعمل على ضمان مغادرة المرتزقة لليبيا ودعم الانتخابات

قالت الأمين العام المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، إن مؤتمر دعم استقرار ليبيا يعد رسالة بأن الاستقرار قد تم تحقيقه في الدولة الليبية، مشددة على أن الأمم المتحدة تعمل بشكل فعال على تسهيل العملية السياسية التي يقودها الليبيون بدعم من المجتمع الدولي وفق مخرجات برلين، وأنها مستمرة في دعم الانتخابات والجهود التي ستقود إلى حكومة موحدة ومجلس تشريعي موحد، وضمان مغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب البلاد.

وأضافت روزماري، خلال كلمتها بمؤتمر دعم استقرار ليبيا، أن هذا الحوار يجب أن يستمر للمحافظة على زخم العملية السياسية وضمان تحقيق خارطة الطريق والحوار السياسي، حاثة الأطراف الليبية كافة على بذل الجهود لعقد الانتخابات في 24 ديسمبر وفق خارطة الطريق ومخرجات وقرارات مجلس الأمن.

وتابعت، بأن الحوار بين كل الأطراف السياسية مطلوب لدعم الوحدة، إذ أن هناك حاجة إلى المصالحة وتقديم التنازلات، مشددة على أهمية أن تمتنع المؤسسات الليبية عن الأعمال التي تقوض العملية السياسية.

وأكدت أن الانتخابات ستنهي التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وتنهي المرحلة الانتقالية، موضحةً أن الشعب الليبي يرغب في عقد هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن المنظمات الدولية والأطراف الدولية حثت على إرسال مبعوثين من أجل مراقبة العملية وضمان جودة العملية السياسية وإنصافها.

وأشارت إلى أن القيادة والمؤسسات الليبية حرصت على ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في العملية السياسية.