وزير خارجية الكويت: ملتزمون بوحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخلات الأجنبية

ألقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح كلمة خلال فاعليات مؤتمر دعم استقرار ليبيا، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، والمنعقد في طرابلس.

وزير الخارجية الكويتي يدعو لخروج المرتزقة من ليبيا

وقال وزير الخارجية الكويتي إن الدول العربية حريصة على أمن واستقرار ليبيا، مشددا على التزام الكويت بوحدة وسيادة ليبيا ورفض التدخلات الخارجية بشؤونها ودعم خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وشدد وزير الخارجية الكويتي على موقف الكويت الثابت والمبدأي في دعم السلطة الليبية الموحدة والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ودعم كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا وتحقيق طموحات شعبها الشقيق، داعيا الأشقاء في ليبيا لتغليب المصالح العليا للبلاد وإيجاد الحلول السلمية ونبذ كافة أشكال العنف وضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات الاجتماعات الدولية، ودعم خطة العمل للجنة العسكرية 5+5 التي أقرت في جينيف إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن؛ بما يضمن الانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر.