«الصحة»: احتمالية انتقال العدوى للمواطنين أثناء تبرعهم بالدم غير دقيق

نفت وزارة الصحة والسكان، ما يتردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة المواطنين المتبرعين بالدم في مراكز ومستشفيات الحكومة بالعدوى. مؤكدة «احتمال انتقال العدوى أثناء التبرع بالدم غير دقيق».

وزارة الصحة تطمئن المواطنين المتبرعين بالدم

وطمأنت وزارة الصحة في بيان لها، المواطنين الراغبين في التبرع بالدم أنه لا يوجد أي تخوف أو قلق حيال التبرع بالدم، «بل أن تبرعك بالدم يجعل العالم ينبض بالحياة».

ودعت الوزارة كافة المواطنين الراغبين بالتبرع بالدم في الاستمرار بدعم النظام الصحي المصري، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

الصحة تطلب من المتعافين من كورونا، التبرع ببلازما الدم

وأوضحت وزارة الصحة أنه على المتعافين من فيروس كورونا، التبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، لأن ذلك يقلل من فرص انتقال الفيروس وانتشاره.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الراغبين بالتبرع بالدم التسجيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسوف يجرى اختيار أقرب مركز للتبرع بالدم عند إبداء الرغبة في التبرع بالدم، من خلال الضغط هنــــــــــــا

أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366

وأشارت الوزارة إلى أنه هناك موانع للتبرع بالدم ومنها المصابون بفيروس كورونا، ومن سبق له الإصابة بالفيروسات الكبدية (بي – سي) أو الإيدز، أو من يعاني من أي أمراض قلبية مزمنة أو ضغط الدم غير المنتظم، والمصابون بمرض السكر ويجرى علاجهم بحقن الأنسولين، كما يُمنع من التبرع بالدم لمدة عام من قام بإجراء عملية جراحية كبرى، ومن جرى نقل دم إليه، كما يُمنع من التبرع لمدة 6 أشهر من قام بإجراء خلع أو أي عملية جراحية بالأسنان.