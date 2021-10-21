ترشيحات كتب وروايات لاستغلال إجازة المولد: أبرزها «السيرة النبوية»

يعتبر اليوم الخميس، 21 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بقرار من مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، لجميع العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية العامة، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية، وتأتي الإجازة مع يومي العطلات الرسمية «الجمعة والسبت»؛ لتصبح الإجازة 3 أيام للمواطنين.

ترشيحات لكتب مناسبة خلال الإجازة

وفي أيام إجازة المولد النبوي الشريف، يبحث كثيرون عن بعض الكتب والروايات المسلية، خلال وقت الفراع خلال الثلاث أيام المقبلة، ولذلك تقدم «الوطن» بعض النماذج من الكتب البسيطة، التي تجدد النشاط، بترشيح من الدكتور زين عبد الهادي الباحث والروائي، رئيس دار الكتب الأسبق، التي تتناسب مع جميع الفئات من محبي القراءة.

كُتاب أجانب ومصريين

ورشح زين عبد الهادي، على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، أعمال الكاتبة الإنجليزية في الأدب البوليسي، أجاثا كريستي، للمبتدئين في القراءة، بجانب أعمال ألفريد هتشكوك، ورواية «سجين زندا» للكاتب أنتوني هوب، وأعمال ألكسندر توماس الابن، مثل رواية «الرجل ذو القناع الحديدي»، وكذلك روايات أرسين لوبين، للكاتب موريس لوبلان، وللكتاب المصريين رشح «محمود السعدني، أنيس منصور، أحمد خالد توفيق، نبيل فاروق».

ومن بين الكتب التي رشحها «عبد الهادي» لمحبي القراءة «التاريخ الفرعوني» لسليم حسن، و«السيرة النبوية» أو «سيرة ابن هشام»، و«مصر القبطية» لمحمود مدحت، و«شخصية مصر» لجمال حمدان، وكذلك المجموعة القصصية القصيرة «قنديل أم هاشم»، للكاتب يحيى حقي، و«يوميات شاب عاش في القاهرة منذ ألف عام» لجمال حمدان.

أماكن تواجد الكتب

وأشار الباحث والروائي، إلى أن أغلب هذه الأعمال متاحة على الإنترنت، ولمحبي النسخ الورقية فهي متواجدة لدى باعة سور الأزبكية والمكتبات العامة المتاحة، سواء التابعة لدار الكتب أو جمعية مصر العامة أو قصور الثقافة، لافتًا إلى أن هذه الكتب تساعد على فتح آفاق القارئ وتزويده بالثقافة.