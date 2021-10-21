أفلام بالسينمات يمكن الاستمتاع بها في إجازة الـ3 أيام.. مغامرات وأكشن

أحتفل الشعب المصري يوم الثلاثاء الماضي بذكرى المولد النبوي، تلك المناسبة التي تتميز بطابعها الخاص، إذ يحرص الكثيرين على شراء حلوى المولد النبوي للاحتفال به، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية لتكون يوم الخميس التالي من المناسبة، لذلك جاءت إجازة المولد النبوي الشريف 2021 لتكون اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر، ليتم جمعها مع الإجازة الأسبوعية، ليحصل العاملين في القطاع العام والخاص على 3 أيام إجازة، ما يجعلهم يحرصون على الخروج للاستمتاع بتلك الإجازة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، دليل الأفلام الجديدة في هذه السينمات لاختيار فيلمك المفضل، وذلك على النحو التالي:

العارف

تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول، وتكون الأحداث في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

No Time To Die

تدور أحداث الفيلم حول فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» لصديقه بوند الذي ترك الخدمة منذ فترة ويطلب منه المساعدة لمواجهة شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

الإنس والنمس

تدور أحداث الفيلم في إطار الرعب الكوميدي، إذ يعيش تحسين مع والدته، وشقيقته، ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، في يوم من الأيام يقع له حادث ويتسبب ذلك في تغيير حياته جذريًا، حيث يتعرف على الفتاة نرمين، ويتعلق بقلبها، ولكنه يصدم عندما يعلم أنها من قبيلة جن تُدعى «النمس»، وأنهم يسعون إلى زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسين ونرمين.

Dune

تدور أحداث الفيلم حول إيجاد ابن من عائلة نبيلة نفسه مطالبًا بالانتقام لوفاة والده من جانب، وحماية كوكبه من قوى الشر التي تسعى للسيطرة وسرقة أهم عنصر في المجرة بأكملها من جانب آخر.

Venom: Let There Be Carnage

يستكمل العمل أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الصحافي إيدي بروك أن يتكيف مع مشكلة استضافة جسده للكيان المُسمى فينوم، وفي سبيل ذلك يواجه خصوم جدد في طريقه.

Malignant

تدور الفيلم في إطار من الرعب، إذ تُعاني ماديسون من سلسلة من الأحلام والرؤى الغريبة والمرعبة عن جرائم قتل في أماكن تفرقة، ويزداد عذابها حينما تكتشف حدوث كل ما تراه من جرائم بالعالم الحقيقي.

Halloween Kills

تدور أحداث الفيلم حول نجاة البطلة من الموت على يد القاتل مايكل مايرز، وتقرر لوري الانضمام لمجموعة من الناجيين في محاولة لتشكيل فريق لمطاردة مايكل ومحاولة التخلص منه على أمل إيقاف سلسالًا لا ينتهي من الدم.

Ron's Gone Wrong

يتناول العمل قصة بارني، وهو طالب متوسط وخجول، والذي يحصل على صديقه الروبوت الجديد رون، وحينما يكتشف بارني معاناة رون من العديد من الأعطال، ينطلق الثنائي في رحلة اكتشاف المعنى الحقيقي للصداقة.

عروستي

تدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية، إذ تجمع مغامرة بين شاب (أحمد حاتم) وفتاة (جميلة عوض)، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدي.

ماكو

تدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة «سالم اكسبريس» عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.

The Last Duel

تدور أحداث الفيلم في القرن الرابع عشر، يُعلن الملك تشارلز السادس عن مبارزة مميتة ومصيرية بين جان دي كاروج وجاك لو جريس، حيث تنهار صداقة الثنائي عندما يُتهم كاروج باغتصاب زوجة جاك.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، وذلك من خلال قصة المذيع خالد، ومشاكله الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية ثريا، واللذان لا يتفقان في حياتهما أبدا، مما يُشعل النيران بينهما، ولخطأ غير مقصود يُحذف أسماء جميع المتزوجين من النظام الاجتماعي، فيتحول جميع المتزوجين إلى مطلقين، فيتولى صديق خالد عقد لجنة للصلح بين الجميع.

Don't Breathe 2

بعد مرور العديد من السنوات، يختبئ نورمان نوردستورم في كوخ رفقة فتاة يتيمة نجت من حريق منزلها، وحينما تأتي عصابة وتختطف الفتاة، يصبح على الرجل الضرير ترك ملاذه الآمن لإنقاذ الفتاة.