مصدر: توقعات بانحسار إصابات كورونا في نوفمبر

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن إصابات فيروس كورونا شهدت ارتفاعا خلال الأيام القليلة الماضية، وتوقع لـ«الوطن» مزيدا من الارتفاع خلال الأيام المقبلة على أن تنحسر الإصابات بداية من الشهر المقبل.

ولفت إلى أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى المرحلة الحالية يتوقف على مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وكذلك نسبة المطعمين بلقاح كورونا.

عدد جرعات لقاح كورونا في مصر

وتابع المصدر، بأن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر وصل إلى 21 مليون مواطن، لافتا إلى وجود 60.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا في مصر.

وناشد المصدر المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وطمأن المصدر المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقال إنها تشبه تطعيمات الأطفال، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، واحمرار موضع التطعيم، وحكة وتكسير في الجسم، وإحساس بالتعب والأرق، لافتا إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى القلق أو التوتر.

وكشفت التقارير الرسمية من وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية، خاصة بعد خروج 780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 270973 حالة حتى اليوم.

«العلمية لمكافحة كورونا»: هذا هو موعد إعلان تجاوز ذروة الموجة الرابعة

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من غير الدقيق الحديث في الوقت الحالي عن أن مصر تجاوزت ذورة الموجة الرابعة، لأن لا أحد يستطيع رصد هذا إلا بعد ثبات الإصابات ثم انخفاضها لفترة ما بين 10 ايام لـ14 يوما، ووقتها إذا استمر الانخفاض نستطيع أن نُعلن تجاوز الذروة.