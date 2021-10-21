«الصحة» تعلن موعد انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه يصعب حاليا إعلان تجاوز الموجة الرابعة لفيروس كورونا أو الذروة، متابعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نستطيع أن نعلن مرحلة كسر الموجة وذروتها بعد ثبات المنحنى الوبائي للفيروس سواء بأعداد إصابات كورونا أو الوفيات، خاصة وأن معدل الوفيات بالموجة الرابعة للفيروس أقل من الموجات الثلاث السابقة».

الصحة انخفاض معدلات الوفاة بفيروس كورونا في الموجة الرابعة

وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن لقاحات كورونا لها عامل كبير في خفض معدلات الوفاة في الموجة الرابعة للفيروس نظرا لتركيز الدولة على تحديد الفئات المستحقة للتطعيم وكان أبرزها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن الإصابات في تزايد خلال التوقيت الحالي وهى أعلى المنحنى الوبائي ومن المقرر أن تظل فترة كذلك في تزايد ولكن الإصابات متوسطة ومعظمها عزل منزلي وعلى المواطنين مساعدة الدولة للتحصين من الفيروس بالتطعيمات.

الصحة توجه لتفادي الأثار الجانبية للقاحات كورونا

وأوضحت الدكتورة جيهان العسال، أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتشابه كثيرا من لقاح إلى أخر، وهناك لقاحات تحظر على فئات معينة، مشيرة لتواجد فريق طبي متخصص في مراكز تلقي لقاح كورونا يعمل على توعية المواطنين بذلك قبل أخذ اللقاحات المختلفة، لافتة إلى أنه لتجنب الأعراض الجانبية للقاحات كورونا يجب الراحة والبعد عن المجهود الكبير وشرب سوائل كثيرة وأخذ المسكن المناسب بعد استشارة الطبيب.

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن التكدس والزحام.