«الصحة» توضح مخاطر التدخين خلال ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان، من خطورة التدخين عبر صفحتها الرسمية على «الفيس بوك»، من أضرار التدخين في ظل انتشار الموجه الرابعة من فيروس كورونا، تزامنًا مع البدء في دخول ذروة الموجه الرابعة والتي يمكن أن تسبب العديد من الأعراض الجانبية على صحة المدخنين.

أضرار الناجمة عن التدخين

ونشرت وزارة الصحة والسكان منشورًا توضح فيه أضرار التدخين التي يمكن أن تسبب في العديد من الأعراض في ظل انتشار جائحة كورونا وتتمثل هذه الأعراض في:

- التدخين يضعف وظائف الرئتين.

- التدخين يضعف جهاز المناعة.

- التدخين يعرضك للإصابة بأمراض القلب المزمنة.

- التدخين يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

حذرت الوزارة من أضرار التدخين لأصحاب الأمراض المزمنة من المخاطر التي يسببها التدخين بصورة عامة والمضاعفات الناتجة على وظائف الجسم في مختلف الأعضاء، مؤكدة أن النيكوتين يؤثر على تدفق الدم في كافة المناطق المختلفة بالجسم لكل من الرجال والنساء.

خط ساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين

خصصت وزارة الصحة والسكان، الخط الساخن " 16805" لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين بكافة أشكاله وأن هناك أضرارا جسمية من التدخين الإلكتروني تؤثر على صحة الإنسان.

أضرار التدخين

أكد الدكتور حسن أمين، أستاذ الأمراض الصدرية، أن التدخين بكافة صوره له العديد من الأضرار التي تؤثر على صحة الشخص، وتصل هذه الأضرار لكافة الأجهزة بجسم الإنسان، موضحا أن التدخين الإلكتروني قد يسبب أمراض لا يجدى العلاج معها.

أضرار التدخين على الجهاز العصبي والتي تتمثل في:

سرعان ما تزول المتعة التي يشعر بها مدخن النيكوتين بمجرد استنشاق الدخان أو دخوله للفم، ليشعر بعد ذلك ببعض الأعراض مثل:

- مشكلة في التركيز.

- العصبية.

- آلام في الرأس.

- زيادة الشهية.

-الدوار.

-التهيج المفرط.

- القلق.

- الاكتئاب.

- اضطرابات في النوم.