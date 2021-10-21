الصحة توضح الأعراض الجانبية للقاح فايزر في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استعدادها لاستقبال شحنة جديدة من لقاح فايزر في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، وقالت الوزارة لقاح فايزر غير مخصص لأغراض السفر فقط بل أنه متاح لجميع المواطنين ومتوافر بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا، لافتة إلى أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر.

لقاح فايزر في مصر

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن لقاح فايزر في مصر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوم، وعن الأعراض الجانبية له أكدت أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وصداع بسيط وإحساس بالتعب والإرهاق والنوم وتكسير في العضلات وتنميل، لافتة أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى طبيب.

تلقي 21 مليون مواطن لقاح كورونا

وأوضحت الوزارة أن عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا وصل لـ21 مليون مواطن، مؤكدة أن جميع هؤلاء المواطنين لم يسجل أي منهم شكوى بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة.

وطالبت الوزارة، المواطنين ضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الصحة أنها تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.