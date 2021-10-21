تدريب طلاب السياحة بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.. الشروط

ينظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، ورشة تدريبية «webinar» عبر تطبيق «زوم» على شبكة الإنترنت، لطلبة الآثار والإرشاد السياحي، تحت عنوان «الإسكندرية الملكية في العصر الحديث»، على مداري يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

تفاصيل تدريب طلاب السياحة في متحف المجوهرات الملكية

وبحسب بيان صادر عن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، منذ قليل، فإن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار جهود قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، لنشر الوعى الأثري والسياحي بين الشباب، وخلق جيل واع ومدرب قادر على حماية تراثه الوطني، والحفاظ على هويته الوطنية، من أجل تعزيز روح الانتماء.

رابط التسجيل في ورشة متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية

وأكد المتحف أن المشاركة في الويبينار «مجاناً»، وتحت الإشراف الكامل لمتحف المجوهرات الملكية، على أن تكون المشاركة بأسبقية التسجيل، والذي يتم عبر ذلك الرابط.

هيئة تدريس الدورة التدريبية

وأوضح المتحف أنه سيحاضر في تلك الورشة نخبة من المتخصصين في مجال الآثار والتاريخ الحديث أعضاء هيئة التدريس:

- الدكتور إسلام عاصم، أستاذ مساعد التاريخ الحديث و المعاصر، قائم لأعمال رئيس قسم الإرشاد السياحي المعهد العالي للسياحة و الفنادق بابي قير.

- الدكتورة نهى الجلاد، أستاذ مساعد قسم الدراسات السياحية كلية السياحة والفنادق، جامعة مطروح.

- الدكتورة لارا عادل، مدرس بقسم الإرشاد السياحي كلية السياحة والفنادق، جامعة الإسكندرية.

مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

جدير بالذكر أن متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذي يعرض مجوهرات على مستوى مصر ويوجد به 1045 تحفة فنية رائعة ترجع إلى أميرات الأسرة العلوية الحاكمة، فيما تعد أكثر قطعتين إقبالًا من الرواد السيدات تاج الأميرة شويكار زوجة الملك فؤاد وتاج الملكة فريدة زوجة الملك فاروق، وفيما تتجه أنظار زوار المتحف من الرجال إلى قطعة تمثل شطرنج من الذهب المموه المرصع بالماس وكان مهدى من شاه إيران محمد رضا بهلواني زوج الملكة فوزية شقيقة الملك فاروق.