حبس عاطل لاتهامه بالتحرش بفتاة في الزقازيق

أمرت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس «عاطل» احتياطياً، لمدة 4 لمدة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة جسدياً، أثناء سيرها في الشارع بمنطقة «الزراعة»، في مدينة الزقازيق.

مركز شرطة الزقازيق يتلقى بلاغاً بواقعة التحرش

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الزقازيق من الأهالي، بضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتحرش جسدياً بفتاة، أثناء مرورها في أحد الشوارع بمنطقة الزراعة.

الفتاة اتهمت الشاب بالتحرش وملامسة جسدها

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق إلى مكان الواقعة، وتبين أن فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية، اتهمت شخصاً، يبلغ من العمر 39 سنة، عاطل، بالتحرش بها، وملامسة أجزاء من جسدها، أثناء سيرها بالشارع بمنطقة الزراعة دائرة المركز.

المتهم كرر ملامسة أجزاء من جسد الفتاة

وأوضحت الفتاة في اتهامهما، أن الشاب أمسك بأجزاء من جسدها، قاصداً التحرش بها، وأنها اعتقدت في بداية الأمر أنه لم يقصد، لكنه كرر فعلته أكثر من مرة، ما جعلها تصرخ، وأمسكت به، وساعدها الأهالي في ضبطه، وجرى اصطحاب طرفي المشاجرة إلى ديوان عام المركز، وحررت الفتاة محضراً اتهمت فيه الشاب بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها في الطريق العام.

الأمن يراجع كاميرات المراقبة للتأكد من صحة الواقعة

وبدأ ضباط مباحث المركز في مراجعة كاميرات المراقبة في محيط موقع الاتهام، وثبت صحة اتهام المجني عليها للمتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.