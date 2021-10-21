ضبط سيدتين تبيعان ذهب مقلد لأصحاب محال المصوغات بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض علي سيدتين تبيعان الذهب المقلد لأصحاب محال المصوغات الذهبية بنطاق قسم شرطة ثان الزقازيق.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود معلومات سرية لضباط إدارة البحث الجنائي تفيد بترويج سيدتين الذهب المقلد الذي يصعب تمييزه على التجار، واستخدامهن فواتير مزورة لخداع حال المصوغات بنطاق المحافظة والتربح بمبالغ مالية كبيرة.

فريق بحث لتحديد المتهمتين

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي شارك فيه ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط فرع الأمن العام، وتوصلت تحرياته إلى أن وراء إرتكاب تلك الواقعة سيدتين تقيمان بمحافظة القاهرة، وتمارسن نشاطهن الإجرامي بمحافظة الشرقية، بقصد النصب والتربح.

وحدد فريق البحث هوية المتهمتين، وتبين أن إحداهن تدعى «ف.م»، والأخرى تدعى «ر.ع»، وأنهما مقيمتان بمنطقة النهضة في محافظة القاهرة، وألقي القبض عليهن، وعثر بحوزتهن علي كميرة كبيرة من الذهب المقلد باحتراف ويصعب اكتشافه بسهولة، بالإضافة إلي حيازتهن فواتير مزورة ومبالغ مالية حصيلة ممارسة نشاطهن الإجرامي.

واعترفت المتهمتان بالاشتراك مع إحدى الورش المخصصة لصناعة الذهب بمحافظة القاهرة لتقليد المصوغات الذهبية وتزوير فواتير، بقصد بيعها في المحافظات المجاورة، وأرشدتا عن المحال التي اشترت منها الذهب المقلد بنطاق الزقازيق ومحافظة الشرقية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بضبط أصحاب ورشة المصوغات الذهبية المقلدة بالقاهرة بالتنسيق مع ضباط مباحث القاهرة.