ضبط شاب تحرش بفتاة في الشارع بالشرقية.. «سلمته للشرطة»

ألقت الشرطة القبض على شاب تحرش بفتاة جسديا خلال سيرها في الشارع بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث استغاثت المجني عليها بالأهالي الذين أمسكوا بالمتهم وسلموه للأجهزة الأمنية.

الأمن يتلقي بلاغا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من الأهالي بضبط شابًا أثناء التحرش بفتاة بمنطقة الزراعة.

تفاصيل الواقعة

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا حاصلة على بكالوريوس تربية رياضة، تتهم شابًا يبلغ من العمر 39 عامًا – عاطل، بمحاولته التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها أثناء سيرها بالشارع بمنطقة الزراعة دائرة المركز.

القبض على المتهم

وقالت الفتاة إنها شعرت بملامسة المتهم لأجزاء من جسدها، واعتقدت في بداية الأمر أنه لم يقصد لكنه كرر فعلته أكثر من مرة، ما جعلها تصرخ وأمسكت به وساعدها الأهالي في ضبطه.

وجرى اصطحاب طرفي المشاجرة إلى ديوان عام المركز، وحررت الفتاة محضرًا تتهم فيه الشاب بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها في الطريق العام.

مراجعة كاميرات المراقبة

وبمراجعة ضباط مباحث المركز لكاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط موقع الاتهام، تبين ثبوت صحة اتهام المجني عليها، وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التحرش بالفتاة خلال سيرها بالطريق العام بمنطقة الزراعة. وجار عرض المتهم على نيابة الزقازيق لتباشر تحقيقاتها في الوقعة.