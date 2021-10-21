لليوم الخامس.. غواصون ومتطوعون يواصلون البحث عن جثة غريق بنها

مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ تعيشها أسرة الطالب محمد عزت بلال ابن قرية ميت العطار مركز بنها، الذي لقي مصرعه غرقًا من 5 أيام حينما نزل للاستحمام في مياه النيل بقرية كفر طحلة المجاورة مع زملائه وتعرض للغرق ولم يستطع زملاؤه إنقاذه ليبتلع النيل الجثة في لحظات بعد وفاة أخته قبل أيام قليلة.

اختفاء جثة الطالب محمد منذ 5 أيام

تعيش الأسرة حالة من الحزن الشديد على فراقهما زاد منها اختفاء جثة الطالب محمد التي بحث عنها غواصو عدة محافظات على رأسها القليوبية والمنوفية منذ 5 أيام كاملة، حيث لم تظهر حتى الآن وسط دعوات الأهالي بظهورها حتى تستريح الأسرة وخاصة أن والده يطلب كل دقيقة من الله ظهورها حتى يستطيع دفن ابنه بمقابر الأسرة.

جهود مكثفة من فرق الإنقاذ النهري للعثور على الجثة

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من موقع غرق طالب بنها بقرية كفر طحلة مركز بنها حيث رصدت فيه جهود فرق الإنقاذ النهري من محافظات القليوبية والمنوفية بمساعدة عدد من الغواصين المتطوعين من محافظات أخرى للبحث عن جثة الطالب محمد عزت بلال.

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تطوع غواصين للعثور على الجثة

المئات من الأهالي بقريتي ميت العطار وكفر طحلة مركز بنها تجمعوا على شاطئ النيل فرع دمياط بالمنطقة للمساعدة ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ لانتشال جثة الطالب محمد عزت بالصف الثاني الثانوي الغارق منذ 5 أيام حيث دفعت مديريتا أمن القليوبية والمنوفية بفرق للإنقاذ النهري للبحث عنه حيث إن المنطقة تقع ضفتيها بين المحافظتين، فيما تم الاستعانة بغواصين متطوعين من محافظات الشرقية والدقهلية والفيوم للمساعدة بعد أن وجهت أسرة الفقيد نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغواصي الخير للمشاركة في العثور على الجثمان.

أحد شهود العيان يكشف تفاصيل الواقعة

أكد محمد إبراهيم أحد المواطنين بالمنطقة في تصريحات لـ«الوطن»: «الغريق نزل الأحد الماضي للسباحة والاستحمام في مياه النيل مع بعض زملائه من المدرسة وكانوا 8 أصدقاء نزل منهم 4 للاستحمام بينما وقف الباقون للمشاهدة وفجأة تعرض محمد للغرق، ولم يستطع زملاؤه إنقاذه»

وتابع: «أبلغت أسرته الشرطة وجرى البدء في عمليات البحث والإنقاذ ولكنه لم يظهر حتى الآن»، مشيرًا إلى أنهم وجدوا ملابسه في نفس المكان الذي غرق فيه ولكن المنطقة وعرة ويوجد تراكم أشجار وحشائش تحت مياه النيل؛ مما يصعب عمليات البحث عن الجثة.

أحد الأهالي: الري دفع بكراكة للمساعدة في تمشيط المنطقة

وقال محمود طلعت، أحد أبناء القرية، جرى الدفع بكراكة من ري القليوبية للمساعدة في انتشال الجثة وإزالة الحشائش والأشجار من قاع النيل في محاولة للكشف عن مكان الجثة؛ ولكن لم تظهر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الضحية كان له أخت توفيت قبل أيام من الحادث.

والد الغريق: «عاوز أدفن ابني»

«عاوز أدفن ابني» هكذا عبّر عزت بلال والد محمد غريق بنها، عن حزنه بعدم وجود جثة ابنه مؤكدا أن نجله كان يدرس في مدرسة ثانوية بقرية طحلة وأنهم مقيمون في قرية ميت العطار ببنها، وأنه تلقى خبر وفاة ابنه غريقًا من أصدقائه الذين كانوا معه ليظل يبحث عنه لمدة 5 أيام متواصلة.

أوضح والد غريق بنها، أن ابنته توفيت قبل أيام قليلة من حادث غرق ابنه وجاءه اتصالا هاتفيا يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعا لأن نجله لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط ولم يصدق نفسه في البداية ولكن أصدقاءه أكدوا الواقعة وعثرنا على ملابسه على الشط، مناشدا الكل الدعاء بسرعة ظهور جثمان ابنه.

كانت قرية كفر طحلة مركز بنها قد شهدت غرق شاب يدعى محمد عزت بلال طالب بالصف الثاني الثانوي حيث نزل للاستحمام الأحد الماضي بمياه النيل «فرع دمياط»؛ إلا أنه تعرض للغرق وجار أعمال البحث عن الجثمان منذ الأحد الماضي، وحتى اليوم الخميس.