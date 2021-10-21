إدوارد ينتهي من تصوير حكاية «خيال حلمي» من مسلسل «القرار»

انتهى الفنان إدوارد اليوم من تصوير جميع المشاهد الخاصة بحدوتة «خيال حلمي» التي يقوم ببطولتها، وهي إحدى حكايات مسلسل «القرار»، وجمعت المشاهد الأخيرة من الحدوتة بينه وبين الفنانة نانسي صلاح التي تشاركه في بطولة الحدوتة.

تصوير حكاية «خيال حلمي» من مسلسل «القرار»

وبدأ الفنان إدوار تصوير حدوتة «خيال حلمي» منذ أسبوعين تقريبًا، وبعد الانتهاء من هذه الحدوتة يستعد المنتج إبراهيم الصاوي لبدء تصوير الحدوتة الثانية من المسلسل، حيث ينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات التي تحتوي على أكثر من حدوتة، وكل حدوتة بأبطال مختلفين وقصة مختلفة.

يذكر أن حدوتة «خيال حلمي» تعد البطولة المطلقة الأولى لإدوارد في عالم الدراما، كما عبر عن سعادته بهذه الخطوة.

أبطال حكاية «خيال حلمي»

وبجانب إدوارد ونانسي صلاح يشارك في بطولة الحكاية كل من محمد مهران، وغفران، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف محمد إبراهيم، وإنتاج إبراهيم الصاوي، ومن إخراج تامر حمزة.

أخر أعمال إدوارد

يذكر أن إدوارد شارك في السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل كوفيد 25 بجانب يوسف الشريف وآيتن عامر وأحمد صلاح حسني وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

إدوارد يحصل على تكريم خاص بسبب «لؤلؤ»

كما حصل إدوارد موخرًا على تكريم خاص من قبل مهرجان الفضائيات وأيضًا مجلة الديرجيست عن مسلسل لؤلؤ، الذي شارك فيه بجانب مي عمر وسلوى عثمان، ونجلاء بدر وهيدي كرم ومحمد مهران ومحمد الشرنوبي، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج محمد عبد السلام.