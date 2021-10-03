إدوارد يكشف تفاصيل شخصيته في «خيال حلمي»: بعيدة عن الكوميديا

يواصل الفنان ادوارد تصوير مشاهده في حدوتة «خيال حلمي» من مسلسل «القرار»، والذي يقدم أولى الحواديت الخاصة به؛ وذلك بأحد أستوديوهات شبرامنت بحضور باقي أبطال العمل لسرعة انتهاء التصوير.

شخصية إدوارد في مسلسل القرار

وكشف ادوارد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حدوتة «خيال حلمي»، يبتعد عن الإطار الكوميدي المعروف به، قائلًا: «المرة دي في حدوتة خيال حلمي من مسلسل القرار هكون بعيد خالص عن الكوميديا وهتجه للإثارة والتشويق».

وأضاف: «أنا بقدم شخصية اسمها حلمي، وهى شخصية رجل أعمال وتبدأ أحداث الإثارة والتشويق من الحلقة الأولى».

كما كشف إدوارد أن العمل عبارة عن خمس حلقات فقط، ويتم الانتهاء من التصوير خلال أسبوعين.

مسلسل القرار

يذكر أن مسلسل القرار عبارة عن مجموعة من الحواديت المنفصلة كل حدوتة عبارة عن 5 حلقات فقط مع اختلاف أبطال كل حدوتة منهم.

وحدوتة خيال حلمي، يشارك في بطولتها إدوارد ونانسي صلاح ومحمد مهران وغفران وعفاف رشاد، وهي من تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة.

مسلسل لؤلؤ

يذكر أن إدوارد تم تكريمه مؤخرا من قبل الديرجيست عن نجاحه في مسلسل لؤلؤ، والذي شارك في بطولته بجانب مي عمر ومحمد مهران وسلوى عثمان وأحمد زاهر ومحمد الشرنوبي وهيدى كرم ومحمد مهران وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل كوفيد 25

وشارك إدوارد في السباق الرمضاني الماضي مع الفنان يوسف الشريف بمسلسل كوفيد 25، بطولة أيتن عامر وأحمد صلاح حسني وإسلام جمال وميرنا نور الدين وإيناس كامل وراندا البحيري وأميرة العايدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.