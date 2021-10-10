نانسي صلاح تكشف تفاصيل شخصيتها في «خيال حلمي»

تواصل الفنانة نانسي صلاح تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «القرار»، والذي تقدم أولى الحواديت الخاصة به بعنوان «خيال حلمي»، وكشفت في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن تفاصيل الشخصية التى تقدمها في المسلسل.

تفاصيل شخصية نانسي صلاح فى خيال حلمي

قالت نانسي صلاح، «حدوتة خيال حلمى هى واحدة من مجموعة حواديت هتكون فى مسلسل القرار وأنا بقدم فيها دور مختلف تماما عليا هى شخصية اسمها خيال متزوجة من الفنان ادوارد خلال الأحداث».

وتابعت قائلة «إن الدور سيحمل الكثير من المفاجأت ستظهر من الحلقة الأولى مع عرض الحدوتة لأن المسلسل بيدور فى إطار من التشويق والبحث عن أمور معينة».

وأضافت نانسي صلاح بأنها سعيدة للغاية بالعمل مع إدوارد لأنه شخص متعاون ولطيف داخل اللوكيشن وسبق وتقابلت معه قبل ذلك وأيضا سعيدة بالعمل مع المخرج تامر حمزة.

حدوتة خيال حلمي

يذكر أن حدوتة «خيال حلمي» هى الحدوتة الأولى من ضمن مجموعة حواديت يتضمنها مسلسل «القرار»، وهى بطولة ادوراد ونانسي صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران، وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف محمد إبراهيم وإخراج تامر حمزة .

مسلسل المماليك

كما تواصل خلال هذه الفترة الفنانة نانسي صلاح تصوير باقي مشاهدها فى مسلسل المماليك، والذى تشارك فى بطولته بجانب رانيا يوسف وبيومى فؤاد وفيدرا ومحمد لطفي ورامى وحيد وميريت عمر الحريرى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

وكانت قد صرحت نانسي صلاح فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، من قبل أنها تجسد دورا مرعبا فى مسلسل المماليك وأنه عمل مختلف وجديد تماما على الدراما.