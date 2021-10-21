المحامي العام يأمر بمصادرة 4 أطنان أعلاف داخل مصنع غير مرخص بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية ومخللات مغشوشة، مجهولة المصدر والبيانات، ويشتبه في كونها مغشوشة وغير صالحة داخل مصنع للأعلاف ومعمل لتعبئة المخللات بالمحلة.

النيابة العامة تصادر 4 أطنان أعلاف منتهية الصلاحية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى المحاسب محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بورود تقرير من الرقابة التموينية، يتضمن بالاشتراك والتنسيق مع إدارة تموين المحلة، من ضبط طن ونصف من المخلل منتج نهائي دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيته داخل معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بالمحلة دون ترخيص، وضبط 2 طن ونص أعلاف حيوانية غير مسجله بوزارة الزراعة ويشتبه في كونها مغشوشة، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأعلاف بالمحلة الكبرى.

التحفظ على المضبوطات قبل بيعها في السوق السوداء

وتمكنت الرقابة التموينية من التحفظ على المضبوطات في الواقعتين، وتحرير محضرين بهما وإخطار النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز

في ذات السياق، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلى مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.