المسلماني عضوًا بمجلس «السلام العربي»

أعلن مجلس السلام العربي، برئاسة رئيس اليمن الأسبق، على ناصر محمد، انضمام الكاتب السياسي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، المستشار السابق لرئيس الجمهورية إلى «مجلس السلام العربي».

ويهدف «مجلس السلام العربي»، الذي تأسس من شخصيات سياسية وفكرية لها حضور عربي، إلى وقف الحروب والتوترات والانهيارات الأمنية في العالم العربي، وإلى تعزيز السلام السياسي والاجتماعي، ودعم الاستقرار والتنمية، وترسيخ الدولة الوطنية.

المجلس يضم 40 شخصية عربية

ويضم المجلس (40) شخصية عربية، من بينها: الدكتور عبد السلام المجالي، رئيس وزراء الأردن الأسبق، والسيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، والدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، والمهندس فلح حسن، النقيب، وزير الداخلية العراقي الأسبق، والوزير اللبناني عدنان السيد حسين، الرئيس السابق للجامعة اللبنانية، والوزيرة الموريتانية مكفولة بنت آكاط، والدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، والأكاديمي الكويتي الدكتور محمد الرميحي، وفريدة العلاقي، سفيرة ليبيا السابقة في الاتحاد الأوروبي، ويتولى السيد سمير حباشنة وزير الداخلية الأردني الأسبق ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم والتقانة مسئولية المنسق العام للمجموعة.