وفد سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقد مستشفى الغردقة العام (صور)

تفقد وفد سفراء الاتحاد الأوروبي مستشفى الغردقة العام، اليوم الأربعاء، برفقة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور شادي باسم، مدير إدارة الطوارئ بالبحر الأحمر، والدكتور جمال المغربي، مدير مستشفى الغردقة العام، وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفد سفراء الاتحاد الأوربي يشيد بمستشفى الغردقة

ومن جانبه، أشاد وفد سفراء الاتحاد الأوروبي في زيارته لمستشفى الغردقة العام بالخدمات الطبية العلاجية والعاجلة، ومدى جودة تقديم الخدمة بأقسام المستشفى المختلفة، وأساليب مكافحة العدوى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، َوذلك تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

مستشفى الغردقة العام يستقبل عشرات السائحين

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن مستشفى الغردقة العام يضاهي كبرى المستشفيات الخاصة بمدينة الغردقة السياحية، ويتردد عليها عشرات السائحين الأجانب المقيمين بمدينة الغردقة من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلي السياح الزائرين المترددين عليها، لافتاً إلى اهتمام وزارة الصحة بتقديم جميع الخدمات الطبية للمصريين والأجانب المقيمين، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

قنصل سلوفينيا يبدي إعجابه بجودة الخدمات بمستشفى الغردقة

وأبدى اليش سيلان، قنصل دولة سلوفينيا، إعجابه وانبهاره بتنوع الخدمات المقدمة بمستشفى الغردقة العام وجودتها والمستوى الراقي لتعامل الأطباء و طاقم التمريض، ومدى تعاون الجميع على مستوى قيادات مديرية الصحة وقيادات المستشفى، لقبول المرضى الأجانب، وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان، رغم اختلاف اللغات والثقافات.