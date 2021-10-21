تشييع جنازة حسن حنفي غدا من مسجد صلاح الدين والجثمان يطوف جامعة القاهرة

كشف حاتم حنفي، نجل المفكر الدكتور حسن حنفي، مؤسس تيار اليسار الإسلامي، عن مكان وموعد صلاة الجنازة على والده، الذي رحل اليوم، قائلًا: إن صلاة الجنازة لوالدي ستكون بعد صلاة الجمعة غدا بمسجد صلاح الدين بجوار مستشفى قصر العينى.

جثمان حسن حنفي يطوف الحرم الجامعي

وقال «حنفي»، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن جثمان والده سيطوف بالحرم الجامعي، لجامعة القاهرة عقب صلاة الجنازة قبل الدفن بمدافن الأسرة، في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ونعت رشا سيد حنفي، ابنة شقيق الدكتور حسن حنفي، عمها قائلة: «انتقل إلى رحمة الله عمي الحبيب، وأبى الثاني الدكتور حسن حنفي، وتقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة، بمسجد صلاح الدين بجوار مستشفى قصر العيني».

التدريس في الجامعات العربية

وتوفى اليوم، المفكر الكبير الدكتور حسن حنفي، مؤسس تيار اليسار الإسلامي، ومارس «حنفي» التدريس في عدد من الجامعات العربية، ورأس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، له عدد من المؤلفات في فكر الحضارة العربية الإسلامية، وحاز على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، وذلك برسالتين للدكتوراه.

أبرز مؤلفات الدكتور حسن حنفي

وترك الدكتور حسن حنفي العديد من المؤلفات، اهتمت بفكر الحضارة العربية الإسلامية، واهتم بقضية التراث والتجديد، حيث ألف العديد من الكتب منها «نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط»، و«مقدمة في علم الاستغراب»، و«من الفناء إلى البقاء»، و«من العقيدة إلى الثورة»، و«اليسار الإسلامي»، ويعتبر صاحب مشروع فلسفي متكامل وأحد المفكرين العرب المعاصرين وله العديد من الإسهامات الفكرية في تطور الفكر العربي الفلسفي.