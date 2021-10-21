جامعة القاهرة تنعى الفيلسوف الدكتور حسن حنفي

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال «الخشت»، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنعى الأستاذ والفيلسوف الدكتور حسن حنفي .. القيمة الأكاديمية الكبيرة والإنسان المتميز».

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: «يكفي أنه لم يكن يحمل أي شيء في نفسه مني، عندما كنت اختلف معه في الرأي اختلافا كبيرا، وأنا لا أزال معيدا، وهو كان رئيسا للقسم في الثمانينيات.. وكان يمدني بالمراجع الإنجليزية والألمانية من مكتبته العامرة، وأنا في مرحلة الطلب العلمي، بل كان يقتطع جزءً كبيرا من وقته وراحته وهو خارج مصر، لكي يحضر لي شخصيا المراجع التي طلبتها منه».

واختتم رئيس جامعة القاهرة منشوره بالدعاء بالرحمة للفقيد.

السكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية

الجدير بالذكر أن الدكتور حسن حنفي، ولد عام 1935، ومارس التدريس في عدد من الجامعات العربية، ورأس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، له عدد من المؤلفات في فكر الحضارة العربية الإسلامية.

وحاز على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون، وذلك برسالتين للدكتوراه، جرى ترجمتهما إلى العربية ونشرهما في عام 2006، تحت عنوان: «تأويل الظاهريات» و«ظاهريات التأويل»، وقضى في إعدادهما نحو عشر سنوات.

عمل الراحل، مستشارا علميا في جامعة الأمم المتحدة بطوكيو خلال الفترة من (1985-1987)، وكان نائب رئيس الجمعية الفلسفية العربية، والسكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية.

أبرز مؤلفات الدكتور حسن حنفي

وترك الدكتور حسن حنفي العديد من المؤلفات، اهتمت بفكر الحضارة العربية الإسلامية، واهتم بقضية التراث والتجديد، حيث ألف العديد من الكتب منها «نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط»، و«مقدمة في علم الاستغراب»، و«من الفناء إلى البقاء»، و«من العقيدة إلى الثورة»، و«اليسار الإسلامي»، ويعتبر صاحب مشروع فلسفي متكامل وأحد المفكرين العرب المعاصرين وله العديد من الإسهامات الفكرية في تطور الفكر العربي الفلسفي.