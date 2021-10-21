وفاة المفكر حسن حنفي.. و«الخشت»: له إسهامات فكرية كبيرة

توفى، مساء اليوم الخميس، المفكر الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وبحسب سيرته الذاتية، ولد حسن حنفي بالقاهرة عام 1935، وحصل على ليسانس الآداب بقسم الفلسفة عام 1956، ثم سافر إلى فرنسا وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون.

رحلة طويلة لـ«حسن حنفي» مع الجوائز

وللراحل سيرة طويلة مع الجوائز، حيث حصد جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 2009، وجائزة النيل فى العلوم الاجتماعية عام 2015، وطاف جامعات علمية عديدة بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا، حيث قام بالتدريس في جامعات تونس والجزائر وألمانيا واليابان والمغرب.

وأصدرت جامعة القاهرة نعيا للمفكر الراحل، قال فيه رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المفكر الراحل كان يقتطع جزءا كبيرا من وقته وراحته وهو خارج مصر لكي يحضر له شخصيا المراجع التي طلبها منه وقتها، بحسب رواية الخشت في البيان الرسمي لنعي المفكر الراحل، مشيدًا بعلم وإسهامات «حنفي».