كلمات أغنية كيفي كده ويجز.. تجاوزت نصف مليون مشاهدة في يوم

يتطلع قطاع كبير من جمهور أغاني الراب، لمعرفة كلمات أغنية كيفي كده ويجز، بعدما حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تجاوزت أغنية جو البنات لـ محمد رمضان، والتي جاءت في المركز الثاني.

ويجز يُقدم أغنية كيفي كده لأول مرة في حفل افتراضي

وكشف ويجز عن كلمات أغنية كيفي كده، لأول مرة، نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث قدمها على هامش حفله الافتراضي الأول، عبر إحدى المنصات الرقمية، وحضره أكثر من 23 ألف شخص من 31 دولة من شمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

خالد مختار يخوض ثاني تجاربه الإخراجية من خلال كيفي كده لـ ويجز

أغنية كيفي كيفي، من كلمات وغناء ويجز، ميكس وماستر نادر سليمان، وإنتاج موسيقيى عمرو عماد ومصطفى الشريف، وإخراج فيديو كليب لـ خالد مختار، في ثاني تجاربه الإخراجية.

وتستعرض «الوطن»، كلمات أغنية كيفي كده ويجز، بعدما حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة، وهي كالتالي:

باجي وف إيدي الرضعة

عشان أغدي النونة

في الحرب دي أنا علي وضعي

مجيتش راجي ف هدنة

بتهلفطوا بتقولوا إيه يعني

يارتها جابت جملة مفيدة

بتلك اكنك معفي

أكن الضربة بتاعت بعيدة

عامل ليه فزلوكة

مابل راب بفلو الشكشوكة

اجيب اوتو جن واسيب سكسوكة

واعامل الدنيا كما تقول سوكا

كيفي كدة كيفي هنا

والي اقوله هنمشيه

كيفي كدة كيفي هنا

زميلي موقعي ده مفيش جمبيه

لو سلوكك فاكة نلموا بالاراجة

خدت السكة الصعبة

حفظت انا الكراسة

عندي اشقة ابالسة

تموت ان ضعف اخلاصك

تنمري عليك طازة

عايزك ثق فيا وقول طاسة

كلام كتير ملوش داعي

ااحفر حفرة وادفن اوجاعي

دمعة تيجي نازلة علي بذرة اوجاعي

تيجي مادة جدر الشجرة تكبرر تطرح اوجاعي

ايه الشغلة دي

عاجباك اعتبرها مقاسك

عيش بقي بأحساسك

شباب طباعها حداثة

طباعها خباثة

عامل ليه فزلوكة

مابل راب بفلو الشكشوكة

اجيب اوتو جن واسيب سكسوكة

واعامل الدنيا كما تقول سوكا

عامل ليه فزلوكة

مابل راب بفلو الشكشوكة

اجيب اوتو جن واسيب سكسوكة

واعامل الدنيا كما تقول سوكا

كيفي كدة كيفي هنا واللي اقوله هنمشيه

كيفي كدة كدة كيفي هنا

زميلي موقعي ده مفيش جنبيه

كيفي كدة كيفي هنا

كيفي كدة كدة كيفي هنا

طلعتوا فالصو طلعتوا عيرة

ريحوا دكة خمسة كدة

مش عشان غنيتوا بس تقولوا جيرة

انا مش قولت كيفي كدة

وجب تحضر كيفي كدة

ويجز قالك دي هنا

ويجز قالك يمين اذاً

اقوله ويميشي مفيش عكس كدة

انا هبخرني ومش هتأخرني

وارد انساك ابقي فكرني

عندي اشغال بعدها بارتي

مجيبكوش واجيب نضارتي

تقولوا وبس العمل قل

اثبتك ومثبتش

منتهي الصعب مليش حل

انتم منهجكم كي جي كله سهل

زميلي انا يوم ما احط بنزين

Full tank ٩٨

لو في ١٠٨ حلوين

احنا علي متين تمانية حاطين

حلوين حلوين

كيفي كدة كيفي هنا واللي اقوله هنمشيه

كيفي كدة كدة كيفي هنا

زميلي موقعي ده مفيش جنبيه

كيفي كدة كيفي هنا

كيفي كدة كدة كيفي هن.