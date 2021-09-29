ويجز يغني «كيفي كده» لأول مرة أمام 23 ألفا من جمهوره في حفل افتراضي

أقام نجم الراب المصري الشهير ويجز، أمس، أكبر حفل افتراضي في الشرق الأوسط، من تنظيم «Minly Watch»، في أحدث تجربة من خلال منصة تفاعل معجبي المشاهير «Minly».

واستقطب الحفل الافتراضي 23 ألفاً من معجبي ويجز، من 31 دولة من شمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، بما في ذلك مصر والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والمملكة المتحدة وأمريكا وكندا وإيطاليا وفرنسا وتركيا والدنمارك وروسيا وغيرها، كما غنى «ويجز» أحدث أغانيه «كيفي كده» لأول مرة لجمهوره في جميع أنحاء العالم.

شحن هدايا تذكارية بتوقيع «ويجز» إلى 3 قارات

وحقق الحفل أكثر من 120 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولى من انطلاقه «أون لاين»، بالإضافة إلى ذلك، جرى شحن الهدايا التذكارية الموقعة من «ويجز» إلى 3 قارات مختلفة.

استخدمت المنصة ثاني أكبر شاشة CGI في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط كخلفية. وأتاحت الشاشة تقديم صور صُنعت بواسطة الكمبيوتر كخلفية لأغنيات ويجز، لتبدو وكأنها مشاهد واقعية.

وحضر الحفل 100 من الضيوف ومنهم النجوم خالد مختار، وديسكو مصر، وبوب من شارموفرز، ونورهان عيسى، ويايا سعدي، وحسن جبر، وبسيوني وغيرهم.

ويجز يحقق 75 مليون مشاهدة بأغنية «دورك جاي»

يذكر أنّ مغني الراب حقق شهرة واسعة بعد أغنية «دورك جاي»، التي حققت أكثر من 75 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية «دورك جاي.. بفتنا تعاشر المظابيط.. ياسمك شعرة يا مصابيح.. ضباع بسعر المقاطيع.. لو أنت بابا طب أنا مين.. مش نفس اللون منتساويش.. يالحم نية متستويش.. قلبت الحلو النسكويك.. صدري واسع واحتويك.. الشغل شغل الحق صنعة العين بالعين والدية طلقة.. الشغل شغل شمال افارقة.. الحركة بركة وشك دواسة ادوس تكركر».