«الزراعة»: توفير طبق البيض بأقل من 50 جنيها في 400 منفذ

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها 400 منفذ تغطي كل أنحاء الجمهورية، وجري التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة بشكل كبير، والربط بين المنتج والمستهلك من خلال هذه المنافذ، وبالفعل بدأ توريد كميات كبيرة من البيض إلى هذه المنافذ، بأسعار أقل من 50 جنيهًا للطبق.

طرح كميات كبيرة من البيض

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه سيجري طرح هذه الكميات ليس فقط في منافذ وزارة الزراعة، ولكن أيضًا في منافذ التموين وأمان، ويجري ضخ كميات كبيرة من البيض إليها لزيادة حجم المعروض وتخفيض الأسعار واتزان أسعار بيض المائدة خلال الفترة المقبلة.

التوسع في إنشاء المنافذ

ولفت إلى أن الوزارة خلال الفترة الأخيرة، تتوسع في إنشاء المنافذ بشكل كبير جدًا، ليس فقط لبيع منتجات الوزارة والشركات الكبرى والاتحادات النوعية، ولكن أيضًا لبيع المنتجات الخاصة بالمزارعين بعد التعاقد معهم، ما يساهم في زيادة العائد ودخل الفلاح، وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

يذكر أن الفترة الماضية، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار بيض المائدة، ووصل سعر الطبق إلى أكثر من 60 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع بداية دخول المدارس وزيادة الطلب على البيض؛ الأمر الذي دفع الدولة إلى التدخل لتوفير هذه السلعة المهمة بأسعار مناسبة للمواطنين دون أن يؤدي ذلك إلى خسارة المنتجين، ولذلك جري توفير البيض في منافذ وزارات التموين والزراعة.