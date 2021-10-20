الزراعة: طرح البيض في منافذ 3 وزارت بأقل من 50 جنيها.. الأحد

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة، في منافذ وزارة الزراعة والميادين المختلفة، بداية من الأحد المقبل.

طرح البيض بأقل من 50 جنيهًا

أوضح «سليمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بيض المائدة الذي ستطرحه وزارة الزراعة، سيكون بسعر أقل من 50 جنيهًا للطبق، في حين أن الموجود بالأسواق الحرة يُباع بـ55 جنيهًا.

وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفق مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على توفير كميات من البيض لصالح المنافذ الحكومية، سواء كانت «أمان» التابعة لوزارة الداخلية أو منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، وكذلك الزراعة، بأسعار مخفضة.

أسباب ارتفاع البيض

ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن إلغاء الحلقات الوسيطة بين منتج البيض من المزرعة والمنفذ، ساهم في خفض السعر بشكل كبير للغاية، وهو أمر يشير إلى أن السبب في ارتفاع الأسعار في السلع سببه الحلقات الوسيطة.

«منتجي الدواجن»: مستعدون لتوفير البيض بـ46 جنيهًا

من جانبه، قال الدكتور مجدي حسن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الاتحاد على أتم الاستعداد لتوفير الكميات التي تحتاجها الحكومة بسعر يقل عن 46 جنيهًا للطبق، مؤكدا أن ارتفاع أسعار البيض يعود إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج من أعلاف وتشغيل، وهو أمر خارج عن سيطرة المنتجين لأن أغلب تلك السلع مستوردة، ونسعى في الوقت الحالي لتوفيرها محليا، من خلال الزراعة التعاقدية.

وأضاف «حسن»ن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدواجن صناعة وطنية هامة وتبلغ استثماراتها إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه، ويعمل بها نحو من 4 ملايين عامل، مشيرًا إلى في الآونة الأخيرة بفضل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ولحوم الدواجن.