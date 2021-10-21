انخفاض سعر طبق البيض اليوم الخميس بعد موجة ارتفاعات

تراجعت أسعار البيض الأبيض والأحمر بعد ارتفاع دام فترة طولية، وانخفضت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

واستقرت أسعار البيض البلدي خلال تعاملات اليوم بعد أن ارتفعت أمس بقيمة جنيه واحد، بعد استقرارها لمدة 39 يوما دون تغير ملحوظ، ولكن خلال تعاملات أمس الأول الثلاثاء 19 أكتوبر، أعلنت بورصة البيض ارتفاع أسعار البيض البلدي بقيمة جنيه.

وحققت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر انخفاضا خلال تعاملات اليوم الخميس 21 أكتوبر، وذلك بعد ارتفاعها الملحوظ الأيام الماضية، حيث انخفضت أسعار البيض بنوعيه في السوق بالرغم من ارتفاع البيض البلدي، أمس.

أسعار البيض اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار البيض خلال تعاملات، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، في مزارع الإنتاج والأسواق، على النحو التالي:

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض نحو 47 جنيها، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض»، بانخفاض قدره 50 قرشا وتراوح سعر الطبق للمستهلك بين 51 و52 جنيهًا في المحلات.

وانخفضت أسعار البيض الأحمر، فسجل نحو 49 جنيها في المزارع بانخفاض قدره 50 قرشا، ويصل إلى المستهلك ما بين 52 إلى 54 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي

واستقرت أسعار البيض البلدي اليوم عقب تخليه عن استقراره أمس والذي دام لأكثر من شهر، واستقر البيض البلدي إذ يبلغ سعر الطبق 54 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 57 و59 جنيهًا.

واتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدة إجراءات عاجلة من أجل التعامل مع ارتفاع أسعار البيض والدواجن، حيث ستكون هناك آلية لتسعير الدواجن بطريقة عادلة، لكي يحصل المربي على هامش ربح، ويرضي المستهلك المصري في نفس الوقت.