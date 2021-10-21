تسعير البيض بالمنافذ الاستهلاكية الأحد المقبل: 49 جنيها للكرتونة

قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ وزارة الزراعة، على تسعير البيض بالمنافذ الاستهلاكية للتموين والزراعة على أن يتم طرح كميات بالسعر الجديد بدءا من الأسبوع المقبل.

تسعير البيض بالمنافذ الاستهلاكية بدءا من الأسبوع المقبل

وأشار العناني لـ«الوطن» أنه تم الاتفاق على تسعير كرتونة البيض بـ49 جنيها، وسيتم الطرح الأسبوع المقبل، في منافذ وزارة التموين المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ بيع منتجات وزارة الزراعة، حيث تم الاتفاق على طرح 7 آلاف كرتونة يوميًا لمواجهة الإقبال الكبير من المواطنين على البيض، في دور وطني لمنتجين ومربين الدواجن لمواجهة أي محاولات لاستغلال الوضع الحالي لرفع الأسعار، خاصة أن سعر طبق البيض يخرج من المزرعة في حدود 46 جنيها، وعليه فسعره الذي سيباع به في المنافذ سيكون 49 جنيهًا، وهو سعر عادل للمستهلك وللمنتجين.

وبحسب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإنه بالاتفاق مع «التموين والزراعة» يؤدي لضبط الأسعار والقضاء على الغلاء، ويوفر الاستقرار في السوق، مع الحرص على توفير الدواجن والبيض بأسعار عادلة ومناسبة للمستهلك والمنتج، مع استمرار نجاح صناعة الدواجن والحفاظ عليها، فيما وصلت أسعار البيض في السوق الحر، لـ60 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

الزراعة: طرح البيض في منافذ 3 وزارت بأقل من 50 جنيها الأحد

فيما قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه ستُطرح كميات كبيرة من البيض بأسعار مخفضة عن السوق الحر، في منافذ وزارة الزراعة، بداية من الأحد المقبل، مؤكدًا أن الوزارة ستضخ بشكل يومي كميات مناسبة من البيض الذي يناسب الاستهلاك والإقبال المتوقع من المواطنين على الشراء.