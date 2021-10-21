السفير الروسي بالقاهرة: استثماراتنا في مصر تصل إلى 7 مليارات دولار

قال السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن بلاده تتعاون مع مصر في الكثير من المشكلات التي سببتها أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين زادت في عهد الرئيس السيسي.

السفير الروسي لدى القاهرة: نتمنى زيارة الرئيس السيسي لبلادنا

وأضاف السفير الروسي لدى القاهرة: «نتمنى أن يزور الرئيس السيسي بلادنا، ولا نستطيع أن نتكهن بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، ولكن مصر دُعيت للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، مع وفد مصري كبير ومصر ستكون من أهم البلدان التي سننتظرها في هذا المؤتمر».

مصر الأمة الكبرى المنتظرة في المؤتمر الاقتصادي

وتابع «بوريسينكو»، في لقاء مع برنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، اليوم الخميس، أن مصر ستكون الأمة الكبرى المنتظرة في هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر، تصل إلى 7 مليارات دولار.

وأردف: «نعمل الآن على مشروع المنطقة الروسية التي ستقام داخل قناة السويس، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومازال المستثمرون يتناقشون حول تفاصيل هذا الأمر، ويرغبون في اجتذاب المزيد من الشركات الروسية إلى مصر، والكثير منها يرغب في العمل بمصر لإنتاج السلع لتلبية احتياجات السوق المصري والإفريقي لأن مصر عضوًا في العديد من مناطق التجارة الحرة».

علاقات قوية وعميقة تجمع البلدين من 1950

وتابع السفير الروسي لدى القاهرة، أن هناك العديد من المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين، وتجمعهما علاقات قوية وعميقة بدأت في 1950 عندما دعم الاتحاد السوفيتي مصر خلال أزمة قناة السويس، ودعم الاقتصاد المصري في الستينيات، وأيضًا دعم الجيش المصري، والمتحف العسكري في القاهرة يوجد به التعهدات التي تعهدت بها روسيا في حرب أكتوبر 1973، وهناك العديد من المعدات التي صُنعت في روسيا.

مصر دولة مهمة لروسيا

وشدد على أن مصر دولة مهمة جدًا، وتلعب دورًا كبيرًا في المحيط العربي والإفريقي، ولذلك تسعى روسيا إلى تطوير علاقتها بالقاهرة، وهذا العام جرى تفعيل اتفاقية شراكة إسترتيجية، ولذلك مصر وروسيا لديهما شراكة استراتيجية، وهناك الكثير من المواقف المشتركة، ويتعاونان على حل المشكلة في ليبيا، وحل الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، والأمم المتحدة، وهناك تعاون في قضايا الأمن السيبراني والإرهاب، ولذلك هما أصدقاء وحلفاء مقربان، معربًا عن أمله في تحسين هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.