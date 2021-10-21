القبض على مدير الإدارة الهندسية بـ«الشباب والرياضة» بالمنوفية بتهمة النصب

ألقت وحدة مباحث شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل قليل، القبض على مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، لاتهامه بالنصب على المقاولين وإسناد أعمال مشروعات لهم مزورة ولا أساس لها من الصحة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات .

«سلامة»: لم يتم إخطارنا بالقبض على مدير الإدارة الهندسية

وأكد الدكتور محمد سلامة، وكيل مديرية الشباب والرياضة في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم اخطارنا بشكل رسمي بالقبض على مدير الإدارة الهندسية من النيابة العامة لاتخاذ إجراء داخلي، موضحا أن المهندس أبلغ أنه في إجازة.

«خضر»: المتهم حصل على 250 ألف جنيه من شركة مقاولات مقابل أمر إسناد مزور

ومن جانبه، قال هاني خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، إن مدير إدارة المنشآت في مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، يواجه اتهامات بالنصب على شركة مقاولات، حصل منها على 250 ألف جنيه، على أمر إسناد مزور، وليس له أي أساس بالوزارة، وتم إلقاء القبض عليه في مركز شبين الكوم.