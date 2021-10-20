القبض علي عاطل تخصص في سرقة حظائر الماشية بالإسماعيلية

ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على أحد العناصر الإجرامية متلبسا بسرقة رؤوس ماشية، أثناء بيعها في أحد الأسواق، وجرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة.

وردت معلومات للواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية في الإسماعيلية، تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية بسرقة حظائر الماشية بدائرة مركزي القصاصين والتل الكبير وبيع رؤوس الماشية لبعض الأشخاص بسعر أقل من سعرها الحقيقي.

وبتكليف فريق من المباحث الجنائية، رصدت الشرطة تحركات المتهم ويدعي «عبد السلام.م.س»، 31 سنة، سبق اتهامه في قضايا سرقات ومشاجرات، بالتخطيط لسرقة إحدى الحظائر بدائرة مركز شرطة القصاصين، وألقت الشرطة القبض على المتهم وتحفظت على المضبوطات وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم ارتكب عدة وقائع مختلفة لسرقة وبيع الماشية في نفس اليوم والتخلص منها بسعر أقل، وبمواجهته بتحريات البحث الجنائي والوقائع اعترف بارتكابه السرقة برفقة بعض زملائه كما اعترف بمعاونة أحد الأشخاص يسهل له عملية البيع في أسرع وقت، وكلفت النيابة العامة رجال البحث الجنائي بسرعة ضبطه.

مباحث الإسماعيلية تلاحق مروجي المخدرات

وتكثف مباحث الإسماعيلية خلال الفترة الحالية التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لملاحقة مروجي المواد المخدرة وكبار التجار، وتمكنت وحدة مباحث القنطرة غرب قبل أيام من ضبط أحد كبار التجار وبحوزته ربع طن من مخدر البانجو وكمية كبيرة من مخدر الهيروين تجاوزت 30 كيلو خام وسلاح ناري.